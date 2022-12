Riprende in certi studi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riprende in certi studi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : TELECAMERA

Significato/Curiosita : Riprende in certi studi

Sono rappresentate dall'antico libico. in italiano, "berbero" deriva dal francese berbère, che a sua volta riprende la pronuncia magrebina dell'arabo barbar...

Disambiguazione – "telecamere" rimanda qui. se stai cercando il programma televisivo, vedi telecamere. telecamera portatile hitachi (senza videoregistratore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con riprende; certi; studi; La web per riprende re; Orfeo scese nell Inferno a riprende rsela; Apparecchio portatile usato per riprende re; Si riprende dove è stato messo il segnalibro; Non confezionati, come certi cioccolatini; A esso ricorrono le aziende che danno in appalto certi lavori; Concerti no al chiaro di luna; L allargamento sul fondo di certi abili; studi ò a fondo l inconscio; studi a come produrre oggetti miniaturizzati; Lo studi o ufficiale del Presidente degli Stati Uniti; Paragone tra due elementi da studi are; Cerca nelle Definizioni