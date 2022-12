Rettili estinti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rettili estinti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DINOSAURI

Significato/Curiosita : Rettili estinti

rettili sono un gruppo parafiletico. possono essere resi gruppo monofiletico includendo gli uccelli (aves). da un punto di vista classico, i rettili includevano...

Disambiguazione – "dinosauri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi dinosauri (disambigua). i dinosauri (dinosauria owen, 1842) sono un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

