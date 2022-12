Residenza per villeggianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residenza per villeggianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CASA VACANZE

Significato/Curiosita : Residenza per villeggianti

Castello, passato ai gradenigo e ai venier, venne convertito in residenza signorile. villeggiante degno di nota fu tuzio costanzo, uomo d'armi frequentatore...

Completamente arredate, siano esse villa per le vacanze, appartamento, casa rurale, condominio, casa di città, casa di famiglia o per singolo. in virtù di ciò... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

