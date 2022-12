Il ramo di chi progetta incrociatori e petroliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ramo di chi progetta incrociatori e petroliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : INGEGNERIA NAVALE

Significato/Curiosita : Il ramo di chi progetta incrociatori e petroliere

Angelo iachino e composta dalla corazzata vittorio veneto, da 6 incrociatori pesanti, 2 incrociatori leggeri e 14 cacciatorpediniere, prese il mare la sera...

Accademia navale di livorno. l'università degli studi di genova ha avviato un corso di ingegneria nautica, parallelo al corso di ingegneria navale, dedicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con ramo; progetta; incrociatori; petroliere; La simboleggia un ramo d olivo; S allunga al tramo nto; Bramo si... per il poeta; Il fiumicello di Teramo ; L ingegneria che progetta protesi e organi artificiali; progetta zione grafica di caratteri di stampa; progetta to mentalmente; progetta marchi e logotipi; Cognome del petroliere ex presidente dell Inter;