Rallenta i bolidi di F.1 - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SAFETY CAR

Significato/Curiosita : Rallenta i bolidi di f.1

E trazione integrale, i secondi sono a ruote scoperte e sono a trazione posteriore. i motori che equipaggiano questi mini-bolidi hanno una cilindrata tra...

safety car in azione alla testa del gruppo durante il gran premio del giappone 2009. nelle competizioni automobilistiche o motociclistiche la safety car... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

