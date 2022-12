Quello di portata è un vassoio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di portata è un vassoio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIATTO

Significato/Curiosita : Quello di portata e un vassoio

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «vassoio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su vassoio vassoi da bar, su ilbarattolo.org....

Di un piatto, quindi una pietanza. il piatto è uno strumento musicale idiofono. piatto crash piatto china piatto ride piatti orchestrali piatto sospeso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

