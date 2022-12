Quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelli Anonimi fanno di tutto per smettere di bere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALCOLISTI

Significato/Curiosita : Quelli anonimi fanno di tutto per smettere di bere

Degli alcolisti anonimi alcolisti anonimi (sigla a.a.) è un'associazione, diffusa in tutto il mondo, che offre un programma spirituale di azione a persone...

Sangue cioè l'alcolemia (bac). questi test non distinguono gli alcolisti dai non-alcolisti, tuttavia, l'abitudine a bere per lungo tempo porta ad effetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con quelli; anonimi; fanno; tutto; smettere; bere; Su quelli ardenti camminano i fachiri; quelli di papà vivono tra gli agi; quelli del fuoco si chiamano con il 115; Ci sono quelli intercity; Alcolisti anonimi ; Quelli anonimi si riuniscono a scopo terapeutico; Cantori anonimi ; Alcolisti anonimi ; fanno il tifo per i bianconeri friulani; fanno vita nomade; Segnare il tempo come fanno le lancette; I sei che fanno l unità; tutto pelle e ossa; Che mangia di tutto ; A scopa piglia tutto ; Agitarsi muovendo tutto il corpo; Il dono di chi riesce a trasmettere buon umore; Si usa per trasmettere i messaggi telegrafici; Trasmettere nel tempo; Trasmettere una malattia infettiva; Dava da bere agli... affamati; Albere llo comune sulle colline dei Paesi mediterranei; Dà volentieri da bere ; Moderate nel bere ; Cerca nelle Definizioni