I pugili spesso feriscono quella sopracciliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I pugili spesso feriscono quella sopracciliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARCATA

Significato/Curiosita : I pugili spesso feriscono quella sopracciliare

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «arcata» wikimedia commons contiene immagini o altri file su arcata arcata, in treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

