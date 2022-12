Protegge le labbra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge le labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Protegge le labbra

Fondono con il tessuto fibroso del cercine. amplia la cavità articolare e protegge i bordi del tessuto osseo, ciò stabilizza (stabilità statica) l'articolazione...

Grado di riempirlo in buona parte, non fare nulla; non inserire template vuoti. burro di cacao il burro cacao è un grasso estratto dai semi di cacao, che...