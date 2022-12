Pronti a sacrificarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronti a sacrificarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EROICI

Significato/Curiosita : Pronti a sacrificarsi

Chiede di dire la verità a rossana perché lei possa a sua volta capire chi ama veramente tra i due. anche lui è pronto a sacrificarsi, sia per la felicità...

Agli enjambement di poeti come john donne. i più grandi autori di distici eroici in lingua inglese sono john dryden e alexander pope. altre opere da citare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con pronti; sacrificarsi; Edifici già pronti ; Li acquista pronti chi non ha voglia di cucinare; pronti per essere mangiati; Ritti, silenti e pronti agli ordini; sacrificarsi per una causa; Cerca nelle Definizioni