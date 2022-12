Si prolunga rimanendo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prolunga rimanendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PERMANENZA

Significato/Curiosita : Si prolunga rimanendo

In campionato si piazza 8º ma si qualifica all'europa league grazie al 5º posto nella poule campionato. il 15 maggio seguente prolunga il proprio contratto...

Il teorema della permanenza del segno è un teorema di analisi matematica. assume forme diverse a seconda del contesto, ed afferma che se un limite è strettamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con prolunga; rimanendo; Stanca se prolunga to; Sonno prolunga to; Restare per un periodo prolunga to; Che si possono prolunga re nel tempo; Una pena che si sconta rimanendo in casa; Si può seguirlo anche rimanendo fermi; Non si può praticare rimanendo asciutti; Il disbrigo delle proprie mansioni rimanendo a casa; Cerca nelle Definizioni