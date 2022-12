Lo professa il musulmano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo professa il musulmano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISLAM

Significato/Curiosita : Lo professa il musulmano

Storica moschea della koutoubia a marrakech. la maggior parte dei marocchini professa l'islam, quasi tutti di corrente sunnita e solo una ristretta minoranza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi islam (disambigua). il nome di dio (allah) in lingua araba una tipica mezzaluna e stella che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

