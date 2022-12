Prodotti biologici utilizzati nelle trasfusioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotti biologici utilizzati nelle trasfusioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EMODERIVATI

Significato/Curiosita : Prodotti biologici utilizzati nelle trasfusioni

Sanguigno è una componente liquida del sangue; contiene proteine, nutrienti, prodotti del metabolismo, ormoni e elettroliti inorganici, ma è privo di cellule...

emoderivato è una specialità medicinale che si ottiene dagli emocomponenti tramite processazione industriale. i plasmaderivati sono gli emoderivati estratti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con prodotti; biologici; utilizzati; nelle; trasfusioni; Contiene i prodotti che determinano l indice Istat; L accorpamento di prodotti diversi in uno solo, standard; _ 9000. certifica prodotti ; prodotti grassi lubrificanti; Persona i cui genitori non sono quelli biologici ; Catena di negozi di alimentari biologici ; I semi e le biade utilizzati per uso alimentare; Caratteri utilizzati da antichi popoli asiatici; Non più utilizzati , fuori uso; Residui organici utilizzati come concime; nelle scale a mano; nelle scuole c è quella professori; Nella noce e nelle fragole; La chiedono le sentinelle per lasciar passare; Vi si conserva il sangue per le trasfusioni ; Prodotti per le trasfusioni ; Quelle di sangue servono per le trasfusioni ;