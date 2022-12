La prima parte di un periodo ipotetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima parte di un periodo ipotetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La prima parte di un periodo ipotetico

Il periodo ipotetico indipendente del greco antico, come quello italiano, è costituito da una proposizione condizionale retta da una proposizione principale...

protasi – in linguistica, parte del periodo ipotetico che illustra la condizione protasi – parte introduttiva dei poemi (in particolare quelli greci classici)...