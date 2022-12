La prima donna all opera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prima donna all opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOPRANO

opera prima è il quarto album dei pooh, pubblicato nel 1971 dalla cbs. a dispetto del titolo, non è la prima fatica discografica del gruppo, ma ne segna...

Episodio. la serie descrive la vita di tony soprano, boss della mafia italoamericana del new jersey: la famiglia soprano, i cui avi sono originari di ariano,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con prima; donna; opera; Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa; La prima parte di un periodo ipotetico; La prima scuola; La prima di sette; La madre della Madonna ; donna d estrema bellezza; La dipinse Masaccio: Madonna del __; donna che maneggia molto spesso denaro; opera di Puccini: __ Lescaut; L artigiano che rifinisce l opera del pittore; Un opera da mani di fata; L opera con Turiddu;