Si prende entrando da padroni - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : POSSESSO

Significato/Curiosita : Si prende entrando da padroni

Potenti, rovesciarono i loro padroni per prendere il controllo delle terre e delle città: questi furono ad esempio braccio da montone e muzio attendolo sforza...

Dal momento della presa di possesso della nuova sede. il codice di diritto canonico descrive l'atto della presa di possesso in questi termini: le procedure...

