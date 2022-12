Premia anche l economia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premia anche l economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosita : Premia anche l economia

Un elenco dei vincitori del premio della banca di svezia per l'economia. l'impropriamente detto premio nobel per l'economia non era previsto dal testamento...

Il premio nobel (afi: /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

