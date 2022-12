Precede un falso nome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede un falso nome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Precede un falso nome

Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "kim" è il cognome. ^ (en) who is north korea's secretive kim jong un here is what we know, in nbc news...

alias – serie a fumetti, adattamento della serie televisiva omonima alias – serie a fumetti pubblicata dalla marvel comics di genere poliziesco alias...