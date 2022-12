La pentola per fare la polenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pentola per fare la polenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAIOLO

Significato/Curiosita : La pentola per fare la polenta

Stai cercando altri significati, vedi polenta (disambigua). pietro longhi, la polenta. polenta in paiolo la polenta è un antico alimento di origine italiana...

paiolo di ghisa, dove viene solitamente cotta la polenta paiolo in rame il paiolo o paiuolo è un tipo di pentola usata tradizionalmente per la preparazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con pentola; fare; polenta; Agitare nella pentola ; Usate per afferrare una pentola senza scottarsi; pentola dai bordi di media misura e fondo largo; Una componente della pentola a pressione; Ci sono quelli di dire e quelli di fare ; Una figura che nessuno vorrebbe fare ; Aspetta per un pezzo prima di fare la mossa; L antiquata vasca per fare il bagno; Una gustosa polenta ; È ghiotta di polenta ; _ scampai, il tipico piatto veneto con la polenta ; La pentola in cui si prepara la polenta ; Cerca nelle Definizioni