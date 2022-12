La parte centrale della scena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte centrale della scena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SFONDO

Significato/Curiosita : La parte centrale della scena

Per l'attuale. il cortona realizzò dapprima la parte centrale della scena, quindi la cornice centrale e la divina provvidenza, che interviene per l'elezione...

sfondo – parte di un dipinto o di un disegno prospetticamente più lontana sfondo – immagine usata in informatica sfondo – elemento dell'animazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con parte; centrale; della; scena; parte cipanti a una gara tra barche; Un tamburo... parte dell orecchio; Aderire in ogni parte ; Una parte della fisica; La regione centrale dell Etiopia; Grande città dell Asia centrale ; La grande piazza centrale di Pechino; È in fondo alla navata centrale ; La madre della Madonna; Difetto della vista; Capoluogo della Vojvodina; Ogni TIR lo è della strada; - scena del crimine; Curano la messa in scena ; Entra in scena ma non parla; Rallentatore usato per esaminare una scena ; Cerca nelle Definizioni