Il Padre che è stato proclamato Santo nel 2002 - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : PIO

Significato/Curiosita : Il padre che e stato proclamato santo nel 2002

Gennaio 1990 padre pio venne proclamato venerabile, fu dichiarato beato il 2 maggio 1999 e proclamato santo il 16 giugno 2002 in piazza san pietro da giovanni...

Disambiguazione – "padre pio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi padre pio (disambigua). pio da pietrelcina, noto anche come padre pio, al secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

