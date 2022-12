Ottimo cane da caccia inglese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottimo cane da caccia inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : POINTER

Significato/Curiosita : Ottimo cane da caccia inglese

biel inglese è una razza di cane da caccia e da tartufo particolarmente elegante ed aristocratico. originariamente fu selezionato per la caccia della...

Il pointer è una razza canina di origine britannica che prende il nome dalla sua capacità di puntare la preda (to point in lingua inglese). le origini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

