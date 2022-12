Osso del petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Osso del petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STERNO

Significato/Curiosita : Osso del petto

Fiorentina, chiamata in lingua inglese "t-bone steak" per via del caratteristico osso a forma di t. tuttavia, soprattutto nella cultura statunitense...

Avvertenze. vista anteriore dello sterno nell'architettura del torace. modello 3d (in formato .stl) dello sterno lo sterno (dal gr. "st", 'petto' ) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

