Si oppone all attacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si oppone all attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIFESA

Significato/Curiosita : Si oppone all attacco

Pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro...

(o difesa personale) – la capacità personale di difendersi da attacchi esterni; legittima difesa – causa di giustificazione; diritto alla difesa – diritto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con oppone; attacco; Chi la oppone ... non cede; È detenuto perché si oppone fieramente al regime; Si oppone al massimale; Si oppone vano ai Whigs; Un attacco ischemico che può preludere all ictus; Linee di calciatori tra difesa e attacco ; Un attacco simile all ictus; attacco che può preludere all ictus; Cerca nelle Definizioni