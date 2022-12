Un oggetto messo all asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto messo all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOTTO

Significato/Curiosita : Un oggetto messo all asta

Proposito dell'oggetto messo in asta. una generalizzazione dell'asta di vickrey è il meccanismo vickrey-clarke-groves. ^ (en) vickrey auction. (en) asta di vickrey...

Stai cercando altri significati, vedi lotto (disambigua). il logo del lotto il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è un gioco d'azzardo che consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

