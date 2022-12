Offrono trattamenti per la salute psicofisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offrono trattamenti per la salute psicofisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : CENTRI BENESSERE

Significato/Curiosita : Offrono trattamenti per la salute psicofisica

Problemi di salute mentale faticosamente superabili; uno studio ha dimostrato che rispetto alla norma occidentale di benessere psicofisico, le vittime...

benessere, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) la cura dal benessere, su internet movie database, imdb.com. (en) la cura dal benessere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

