Non stanno a perdere tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non stanno a perdere tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LESTI

Significato/Curiosita : Non stanno a perdere tempo

Vuoto a perdere è il quinto singolo di noemi, il primo estratto dal suo secondo album, rossonoemi. il brano, scritto da vasco rossi e musicato da gaetano...

Somigliò); i riferimenti al cristianesimo continuano nella frase siamo i più lesti a trasformarci in croce. successivamente il riferimento si sposta a due... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con stanno; perdere; tempo; stanno accanto ai letti; l impatto a cui stanno attenti i costruttori; Le rocce che stanno sul mare; stanno nelle garitte; Lo è un occasione da non perdere ; Infiammazione che può far perdere la voce; Chi la canta troppo presto potrebbe ancora perdere ; Città della Turchia... che è meglio non perdere ; Calzatura delle contadine laziali d un tempo ; Il tempo in cui... ero; Vi si inganna il tempo ; Segnare il tempo come fanno le lancette; Cerca nelle Definizioni