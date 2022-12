Non fa mai voli pindarici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fa mai voli pindarici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REALISTA

Significato/Curiosita : Non fa mai voli pindarici

C. - argo 438 a.c.), famoso già presso i suoi contemporanei per i "voli pindarici" (l'espressione è dunque un'antonomasia) contenuti nelle sue poesie...

Il romanzo realista (o realistico) riflette la realtà della società dell'ottocento attraverso l'analisi di individui che rappresentano figure emblematiche...

