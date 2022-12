Nei campi di calcio c e quella di rigore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei campi di calcio c e quella di rigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AREA

Significato/Curiosita : Nei campi di calcio c e quella di rigore

Regole del gioco del calcio. misure di un campo da calcio secondo quanto stabilito dalle regole del gioco. il campo da calcio è la struttura, spesso situata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi area (disambigua). l'area è la misura dell'estensione di una regione bidimensionale di uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con campi; calcio; quella; rigore; La patria di Usain Bolt, il campi one dell atletica; La Sara campi onessa del salto in alto; Si battono con i campi oni; La chiesa romana sul campi doglio; Sono elencate sulla schedina del Totocalcio ; Vi ricorre l arbitro di calcio ; Genera un calcio di punizione; Il Serse allenatore di calcio ; C è quella di persecuzione; C è quella mandarina; quella Navona fu concepita dalla famiglia Pamphili; quella d arancia o limone si può grattugiare; Zona anche di rigore ; Zona... di rigore ; Ne è un esempio il calcio di rigore ; Nei campi di calcio c è quella di rigore ; Cerca nelle Definizioni