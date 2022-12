È necessaria finché si vive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È necessaria finché si vive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARIA

Significato/Curiosita : E necessaria finche si vive

Progredire. come l'ostrica che vive sicura finché resta avvinghiata allo scoglio dov'è nata, così l'uomo di verga vive sicuro finché non comincia ad avere smànie...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aria (disambigua). correnti d'aria nel cielo. l'aria è una miscela di sostanze aeriformi (gas e vapori)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

