I nativi del Vicino Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I nativi del Vicino Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LEVANTINI

Significato/Curiosita : I nativi del vicino oriente

Baghdad la storia del vicino oriente antico muove dalla rivoluzione neolitica, fase protostorica in cui l'uomo, anche in altre parti del mondo, perfezionò...

Biblioteca n. 471, einaudi, torino, 1994. cucina levantina italo-levantini italo-libanesi arabo levantino canaan mesopotamia vicino oriente antico altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

