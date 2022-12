Nasce sulle Ande e finisce nell Atlantico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nasce sulle Ande e finisce nell Atlantico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Nasce sulle ande e finisce nell atlantico

Portata in seguito alle piogge invernali e allo scioglimento delle nevi. le abbondanti precipitazioni nevose sulle ande e le temperature relativamente miti dell'inverno...

Il rio delle amazzoni (in portoghese rio amazonas; in spagnolo río amazonas) è un fiume dell'america meridionale, che nasce nel nevado mismi a 5.600 metri...