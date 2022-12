Minestra preparata con uova sbattute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minestra preparata con uova sbattute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : STRACCIATELLA

Significato/Curiosita : Minestra preparata con uova sbattute

Tuorlo; uovo stracciato o stracciatella, primo piatto (minestra) costituito da uova sbattute e poi versate attraverso un passino in brodo bollente uovo...

Enrico panattoni nel suo laboratorio mentre prepara la stracciatella la ricetta della stracciatella è datata 1961, localizzata a bergamo e firmata enrico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

