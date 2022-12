Il marchio di molte biro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il marchio di molte biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIC

Significato/Curiosita : Il marchio di molte biro

L'invenzione della penna a sfera (o penna biro), da parte di lászló bíró 26 maggio 1980: bertalan farkas è il primo ungherese ad andare nello spazio 13...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bic (disambigua). la bic è un'azienda con sede a clichy, francia, fondata nel 1945 dal barone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con marchio; molte; biro; Mercedes- __, se si deve citare il marchio completo; Il marchio di fabbrica... per i pubblicitari; marchio tedesco di macchine fotografiche; marchio cinese di telefonini; __ a barre, su molte confezioni; molte sono sperdute nei mari; Materia scolastica con molte date; Sono interne in molte grandi aziende; La punta delle penne biro ; La mina... della biro ; Subiro no l ira di Achille; Subiro no l ira di Achille; Cerca nelle Definizioni