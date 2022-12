Mancano ai deboli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancano ai deboli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENERGIE

Significato/Curiosita : Mancano ai deboli

Rivoluzione, di invidia e odio verso i più ricchi, e chiede contemporaneamente ai padroni di mitigare gli atteggiamenti verso i dipendenti e di abbandonare...

Giuni russo, vedi energie (album). disambiguazione – se stai cercando la squadra di calcio tedesca, vedi energie cottbus. energie è un marchio di abbigliamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con mancano; deboli; Non mancano nei presepi; mancano sui quadranti digitali; Non mancano sulle toelette delle donne; Tra i loro migliori amici non mancano i barboni; Così il missile che deve indeboli re la contraerea; Logorarsi, indeboli rsi; Indeboli ti dallo sforzo; Indeboli re a poco a poco; Cerca nelle Definizioni