Manca alle cose tenui e cedevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca alle cose tenui e cedevoli.

Soluzione 11 lettere : CONSISTENZA

Significato/Curiosita : Manca alle cose tenui e cedevoli

consistenza – in logica matematica, caratteristica di una teoria consistenza – in statistica, proprietà di uno stimatore consistenza – in filosofia, sinonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

manca no ai deboli; manca a ogni principiante; Se manca l acqua perde la bellezza; Improvvisa manca nza di forze; Ralle nta i bolidi di F.1; Affetto da disturbo mentale diverso dalle psicosi; Massa di lastre di ghiaccio polare galle ggianti; Il passo alle sorgenti dell Adige; Le cose di questo mondo; Insieme di cose putride; L hanno le cose terrene; C è tra cose affini; Smilzi, tenui ; Come luci tenui e leggere; Bastoncini di pigmento dai colori tenui ; Non cedevoli al tatto; cedevoli alla pressione; cedevoli e viscidi; cedevoli al tat­to;