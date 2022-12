Lavora in cantiere o in officina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in cantiere o in officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPERAIO

Significato/Curiosita : Lavora in cantiere o in officina

cantiere per la costruzione di una linea metropolitana a losanna, in svizzera il cantiere (dal latino cantherius, "cavallo castrato", passato poi a significare...

Lavoro in un cantiere navale, 1942 un operaio è un lavoratore che svolge mansioni prevalentemente manuali. un operaio addetto ad una macchina a vapore, foto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con lavora; cantiere; officina; Lo lavora il panettiere; L arte di lavora re metalli preziosi; Un giorno non lavora tivo; Sa lavora re artisticamente il legno; Operaio del cantiere navale; Ferve nel cantiere ; Macchine da cantiere cingolate; Riassume quanto fatto in cantiere sigla; officina tipografica; Ci precedono in officina ; Tornita in officina ; Lavora in un officina che ripara auto; Cerca nelle Definizioni