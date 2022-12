Insignito di medaglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insignito di medaglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECORATO

Significato/Curiosita : Insignito di medaglie

Mandanti. tutti erano esponenti di lotta continua. venne insignito della medaglia d'oro al merito civile alla memoria. di famiglia romana medio-borghese...

Commestibilità del confetto decorato. confetto decorato a mano in pasta di zucchero confetto decorato a mano in pasta di zucchero confetto decorato a mano in pasta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con insignito; medaglie; insignito d una medaglia; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito d un titolo onorifico abbreviazione; È stato insignito di un onorificenza; Le atlete in zona medaglie ; Regge la medaglie tta sul petto; Vi si mettono in mostra medaglie e trofei; Lega per medaglie e campane; Cerca nelle Definizioni