L indifferenza di chi fa finta di niente - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : NONCHALANCE

Assoluta indifferenza. carmine entra nel programma di protezione, andando a vivere con nina a palma campania. un nuovo ragazzo nel frattempo fa il suo ingresso...

Cj, spingendo molly a morderlo. mentre è ubriaca, gloria risponde con nonchalance all'angoscia di cj e rivela anche di aver speso tutti i soldi della liquidazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con indifferenza; finta; niente; Completa indifferenza all azione; Stato di preoccupante indifferenza ; L indolenza mista a indifferenza fra i peccati; Freddo... come l indifferenza ; Passare oltre far finta di nulla; Non conoscere o far finta di non conoscere; La finta preda del cinodromo; L unghia... finta ; Giusta, conveniente ; Per niente soft; Per niente fluidi; Si dice di festa per niente divertente; Cerca nelle Definizioni