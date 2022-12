Ex imposta sugli immobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex imposta sugli immobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ICI

Significato/Curiosita : Ex imposta sugli immobili

L'imposta municipale unica (imu) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. è un tributo...

Armatori privati, per il servizio crociere. ici – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di cicia (figi) ici – linguaggio di programmazione altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con imposta; sugli; immobili; Un imposta straordinaria; Un imposta di carattere straordinario; Un imposta che è stata assorbita dall IRAP; Piccola imposta ; Si installano sugli smartphone; L Intercity sugli orari ferroviari; Piovve sugli Ebrei; sugli scaffali dell enoteca; immobili tà di espressione o di sguardo; L immobili tà di certi malati mentali; Possono essere mobili o immobili ; Una vecchia tassa sugli immobili ; Cerca nelle Definizioni