Impegna molti uomini pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impegna molti uomini pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POLITICA

Significato/Curiosita : Impegna molti uomini pubblici

Guardia per la pubblica sicurezza (12 divisioni, 40.000 uomini), a ordinamento militare, deputato al mantenimento dell'ordine pubblico e alquanto svincolato...

Italiana il termine politica viene utilizzato in riferimento all'attività ed alle modalità di governo, o anche nel lessico politico alla cosiddetta attività... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

