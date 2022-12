Imbarazza l acquirente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbarazza l acquirente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCELTA

Significato/Curiosita : Imbarazza l acquirente

D'impulso un cavallo, ma non potendolo mantenere, nicole trova un nuovo acquirente a cui rivenderlo. ma il nuovo proprietario potrà prelevarlo soltanto alla...

Migliore. le moire renderanno poi la scelta della nuova vita immodificabile: nessuna anima, una volta operata la scelta potrà cambiarla e la sua vita terrena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con imbarazza; acquirente; Lo si prova nelle situazioni imbarazza nti; A volte imbarazza l acquirente; Chi si sente imbarazza to sta su quelli ardenti; Un equivoco imbarazza nte; Salato per l acquirente ; A volte imbarazza l acquirente ; Salato per l acquirente ; La ritira l acquirente ; Cerca nelle Definizioni