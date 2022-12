Le grosse ruote che triturano il frumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le grosse ruote che triturano il frumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MACINE

Significato/Curiosita : Le grosse ruote che triturano il frumento

Altre definizioni con grosse; ruote; triturano; frumento; Il monte tra le province di Siena e grosse to; Le ha grosse chi si accolla ogni responsabilità; Sono grosse castagne; Balenottere dalle grosse pinne; Veicoli a tre ruote ; Bloccano le ruote dentate; Le ruote a cui è affidata la trazione; Comanda le ruote dell auto; Denti che triturano ; Si triturano per il pesto; frumento per zuppe; Sugli steli del frumento ; Un altro nome del frumento ; Si bruciano dopo il raccolto del frumento ; Cerca nelle Definizioni