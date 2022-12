Gli animali come mucche e vitelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli animali come mucche e vitelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOVINI

Significato/Curiosita : Gli animali come mucche e vitelli

Burro, ricotta e altri derivati del latte, sia come ingrediente per alimenti più complessi. i vitelli (chiamati così nel primo anno di vita) vengono allevati...

Tutto arbitrario e non abbia alcuna rilevanza sistematica. i bovini della tribù bovini presentano una lunghezza testa-tronco di 160-350 cm, ai quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

