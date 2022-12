Un giorno non lavorativo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un giorno non lavorativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FESTA

Significato/Curiosita : Un giorno non lavorativo

Della federazione del 1790, giorno dell'unità nazionale, e non per la presa della bastiglia. in francia è un giorno non lavorativo. il 14 luglio si svolge...

festa – raduno organizzato di persone festa – celebrazione nel giorno dell'anniversario di un importante evento festa nazionale festa del santo patrono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

