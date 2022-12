Il giorno che sfuma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il giorno che sfuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SERA

Significato/Curiosita : Il giorno che sfuma

Una utopia che sfuma e un realismo che incombe».

Il corriere della sera è uno storico quotidiano italiano, fondato dal napoletano eugenio torelli viollier a milano nel 1876.

Altre definizioni con giorno; sfuma; Entra dalle finestre in pieno giorno ; Antonella presenta È sempre mezzogiorno ; Un giorno non lavorativo; Passano giorno e notte; Sono mezzi nelle sfuma ture; sfuma tura cromatica o artistica fra; Il giorno appena sfuma to; Alone sfuma to di colore; Cerca nelle Definizioni