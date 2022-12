Gare di scacchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gare di scacchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gare di scacchi

Determinare senza errore l'ordine di arrivo dei concorrenti. nelle gare di scacchi si utilizza un doppio cronometro in cui ciascun giocatore, premendo...

ultima vincitrice del grande slam tra le donne questi tornei sono riconosciuti come i tornei del grande slam, oppure semplicemente come slam o major...