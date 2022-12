È di fronte a Reggio Calabria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È di fronte a Reggio Calabria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESSINA

Significato/Curiosita : E di fronte a reggio calabria

reggio calabria (afi: ['rodika'labrja] ascolta[·info]; rìggiu in dialetto reggino; , rìghi in greco di calabria, ufficialmente reggio di calabria)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messina (disambigua). messina (afi: [mes'sina] ascolta[·info]; missina in siciliano; µess/µessa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con fronte; reggio; calabria; Vivono di fronte ai Reggini; Abitano di fronte ai Giapponesi; La area di Parigi di fronte alla Torre Eiffel; Non solca la fronte dei giovani; Un cereale ancora greggio ; L unità di misura del greggio ; Grossa nave per il trasporto del greggio ; Il litorale di Viareggio ; Fiume della calabria ; Bagna Puglia e calabria ; Tipico prodotto della calabria ; Guarda Reggio calabria dallo stretto; Cerca nelle Definizioni