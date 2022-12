Frazione balneare di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frazione balneare di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSTIA

Significato/Curiosita : Frazione balneare di roma

Fregene è un centro balneare situato sulla costa tirrenica, a circa 30 chilometri dalla città di roma. dal 1992 è una frazione del comune di fiumicino, istituito...

Disambiguazione – "ostia lido" rimanda qui. se stai cercando il singolo di j-ax, vedi ostia lido (singolo). ostia (ufficialmente lido di ostia) è la frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

