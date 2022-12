Foto 5 4735 Una gita a Repubblica Ceca| - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Foto 5 4735 Una gita a Repubblica Ceca|. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il ponte carlo (in ceco: karluv most) è uno storico ponte in pietra sulla moldava, situato nella città di praga, e collega la città vecchia al quartiere...